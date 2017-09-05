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Александр Медведев: Шарапова есть в планах St.Petersburg Open

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор St.Petersburg Open Александр Медведев рассказал о планах пригласить на турнир пятикратную победительницу турниров «Большого шлема» Марию Шарапову.

«У нас нет задачи обойти «Кубок Кремля», мы лучше многих турниров не только в категории 250, но и 500 по последнему рейтингу. Сильные игроки привлекают публику. Шарапова? В наших планах.

Пока еще рано говорить, кто из звезд приедет к нам на турнир. Сезон закончится, будем разговаривать», – приводит ТАСС слова Медведева.

Ранее 30-летняя Шарапова ни разу не выступала на турнире в Санкт-Петербурге.

Добавим, что в следующем сезоне St.Petersburg Open пройдет с 29 января по 4 февраля.

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