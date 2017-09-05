Александр Медведев: Шарапова есть в планах St.Petersburg Open
Источник: ТАССКомментарии
Генеральный директор St.Petersburg
Open Александр Медведев рассказал о планах пригласить на турнир пятикратную
победительницу турниров «Большого шлема» Марию Шарапову.
«У нас нет задачи обойти «Кубок Кремля», мы лучше многих турниров не только в категории 250, но и 500 по последнему рейтингу. Сильные игроки привлекают публику. Шарапова? В наших планах.
Пока еще рано говорить, кто из звезд приедет к нам на турнир. Сезон закончится, будем разговаривать», – приводит ТАСС слова Медведева.
Ранее 30-летняя Шарапова ни разу не выступала на турнире в Санкт-Петербурге.
Добавим, что в следующем сезоне St.Petersburg Open пройдет с 29 января по 4 февраля.
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