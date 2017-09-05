Кристапс Порзингис: Игроки с опытом выступлений в НБА делают сборную России опасной
Источник: ТАССКомментарии
Мощный форвард сборной Латвии Кристапс
Порзингис ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Евробаскета-2017
со сборной России.
«В сборной России есть баскетболисты с опытом игры в НБА, это делает команду очень опасной. Алексей Швед – очень опасен. Я хорошо знаю Тимофея Мозгова, который сейчас выступает за «Бруклин» и с которым мы часто играли друг против друга в НБА. Игра будет очень напряженная», – цитирует Порзингиса ТАСС.
Матч
Состав
Россия: Швед (21), Мозгов (16)
Латвия: Тимма (22), Порзингис (11), Смитс (11), Мейерс (10)
Место и дата
05 сентября 14:15, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
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