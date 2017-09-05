Кристапс Порзингис: Игроки с опытом выступлений в НБА делают сборную России опасной

Мощный форвард сборной Латвии Кристапс Порзингис ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Евробаскета-2017 со сборной России.



«В сборной России есть баскетболисты с опытом игры в НБА, это делает команду очень опасной. Алексей Швед – очень опасен. Я хорошо знаю Тимофея Мозгова, который сейчас выступает за «Бруклин» и с которым мы часто играли друг против друга в НБА. Игра будет очень напряженная», – цитирует Порзингиса ТАСС.