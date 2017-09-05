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Дэвид Блатт: Смотреть матчи сборной России - наслаждение

Источник:  ТАССКомментарии
Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт, ныне возглавляющий «Дарушшафаку», выразил восхищение игрой команды на Евробаскете-2017.

«К сожалению, я не могу присутствовать на стадионе, я провожу сборы своей команды. Но я смотрю все матчи сборной России по телевизору и наслаждаюсь. Сборная России показывает хороший баскетбол, побеждает в каждом матче, игроки поддерживают друг друга, и видно, что это именно команда. Сборная одержала три победы, но это только начало», – цитирует Блатта ТАСС.
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