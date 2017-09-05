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Рикардо Майорга проведет бой в России

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рикардо Майорга проведет бой в России

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикардо Майорга  свой следующий бой проведет в России 3 ноября в Нижнем Новгороде. Его соперником станет Андрей Сироткин, выступающий во втором среднем весе.

Об этом «Советскому спорту» сообщил промоутер боксера Владимир Хрюнов.

В рамках этого же шоу состоится поединок экс-чемпионов мира в суперсреднем весе — россиянина Фёдора Чудинова и Джованни Де Каролиса из Италии.

Напомним, что на счету Майорги 32 победы (26 досрочно), 9 поражений и 1 ничья. В активе Сироткина 13 побед (3 досрочно).

Отметим, что Майорга возобновил карьеру в апреле этого года, нокаутировав Хаудиэля Сепеду.

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