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Виктор Гусев презентовал свою книгу «Нефартовый»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Три статуэтки ТЭФИ, правительственная премия лучшему пишущему журналисту и медаль «За боевые заслуги».

Спасательная экспедиция в Антарктиде и война в Африке. Борьба за выживание на необитаемом острове и необычное кругосветное плавание. А еще: учеба в Америке, работа в НХЛ с легендарным тренером и жизнь на улице имени своего деда.  

Он прошел 15 Олимпиад, комментировал на Первом канале матчи 13 чемпионатов мира и Европы по футболу. Совершал исторические заокеанские турне с хоккейными клубами «Динамо» и ЦСКА. Он выпускал судовую газету и первый в стране цветной журнал о футболе. Работал пресс-атташе футбольной сборной России и синхронным переводчиком на 50 конгрессах Международной федерации хоккея. А однажды стал «русским пингвином».

Все это – один человек: Виктор Гусев.

А его книга – это не только о хоккее и футболе. Это про лед, взломанный на пути к цели, и про поле жизни, насыщенной невероятными событиями.

И еще это очень смешно...

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