Егор Клюка: После победы на чемпионате Европы я получал много негативных сообщений

Догровщик сборной России Егор Клюка признался, что после победы на чемпионате Европы в Польше получат негативные сообщения от болельщиков.

«После победы на чемпионате Европы я получал не только позитивные, но и негативные сообщения. Болельщики пишут всегда. Люди оценивают меня по моему состоянию на предыдущих турнирах. Как я играл раньше и сейчас. Они не знают сути моего состояния, поэтому пишут всякое.

Все соперники были сложными на этом чемпионате Европы. Мы думали, что сложнее будет с бельгийцами, словенцами. Они неприятные в плане европейского стиля игры.

Может быть, технически мы в каких-то моментах выглядели не оптимально. Мы победили благодаря командному духу и характеру. В финале была рубка! Немцы не отдавали победу, пришлось находить в себе дополнительные ресурсы, а именно характер. Мы за счет этого и победили. Мы ехали на чемпионат Европы только с настроем победить», — цитирует Клюку «Р-Спорт».

Напомним, в финальном матче подопечные Сергея Шляпникова одолели команду Германии со счетом 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).