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Максим Михайлов: После победы на чемпионате Европы ничего не били, мы спокойные ребята

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Диагональный сборной России Максим Михайлов прокомментировал победу национальной команды на чемпионате Европы 2017 года в Польше.

«Эта победа сладка, потому что мы давно не выигрывали. Очень ждали этого золота и мы сами, и наши болельщики. В команде у нас очень много молодых игроков. Для уверенности этих игроков, для будущего нашей сборной очень важно было победить, почувствовать вкус успеха, почувствовать то, как на этом уровне нужно удерживаться.

Я бы не сказал, что мы недооценивали команду Германии в финале. Об этом не может идти речь, когда ты выходишь в финал. И Германия на этом чемпионате Европы показывала очень хороший уровень волейбола. Они заслуженно вышли в финал и боролись с нами на равных. Просто нам чуть-чуть больше повезло. Матч с Германией был для нас самым сложным на турнире. Нам пришлось действительно попотеть и перебороть себя.

Я посвящаю эту победу, это золото чемпионата Европы всем зрителям, всем болельщикам, которые переживали за нас. Я знаю, что последние годы многие в России любят волейбол и следят за ним. Очень рад, что нам удалось победить! Надеюсь, что это поспособствует еще большей популяризации волейбола в нашей стране. Победу отметили обычно, посидели командой. Ничего особенного. Мы ничего не били, мы спокойные», — цитирует Михайлова «Р-Спорт».

Напомним, в финальном матче подопечные Сергея Шляпникова одолели команду Германии со счетом 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13), а Михайлов был признан самым ценным игроком турнира.

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