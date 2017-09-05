Роман Шаронов стал старшим тренером молодежной команды «Рубина»
Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов стал старшим тренером молодежной команды казанского клуба.
«Андрей Ситчихин, возглавлявший молодежную команду «Рубина» с декабря 2015 года, покидает свой пост. Под руководством Андрея Ситчихина в сезоне 2015/16 молодежная команда завоевала серебряные медали, в сезоне 2016/17 стала седьмой. «Рубин» выражает благодарность Андрею Анатольевичу за время, отданное клубу, и желает новых успехов на тренерском поприще», - сообщается на офицальном сайте «Рубина».
Роман Шаронов сменил Андрея Ситчихина на посту старшего тренера молодежной команды #FCRKhttps://t.co/4cGGvb9Ko7 pic.twitter.com/c3pn8PiyiM— «Рубин» Казань (@fcrk) 5 сентября 2017 г.
Напомним, в составе «Рубина» Шаронов сыграл 296 матчей, забил 12 голов. В составе казанского клуба становился дважды чемпионом России, дважды выигрывал бронзовые медали РФПЛ, дважды побеждал в Суперкубке России и один раз в Кубке страны.