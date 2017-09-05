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Роман Шаронов стал старшим тренером молодежной команды «Рубина»

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов стал старшим тренером молодежной команды казанского клуба.

«Андрей Ситчихин, возглавлявший молодежную команду «Рубина» с декабря 2015 года, покидает свой пост. Под руководством Андрея Ситчихина в сезоне 2015/16 молодежная команда завоевала серебряные медали, в сезоне 2016/17 стала седьмой. «Рубин» выражает благодарность Андрею Анатольевичу за время, отданное клубу, и желает новых успехов на тренерском поприще», - сообщается на офицальном сайте «Рубина».

Напомним, в составе «Рубина» Шаронов сыграл 296 матчей, забил 12 голов. В составе казанского клуба становился дважды чемпионом России, дважды выигрывал бронзовые медали РФПЛ, дважды побеждал в Суперкубке России и один раз в Кубке страны.

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