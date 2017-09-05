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Евгений Кафельников: У Рублева есть все шансы победить Надаля

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящей встречи россиянина Андрея Рублева с испанцем Рафаэлем Надалем.

Накануне спортсмен из РФ нанес поражение представителю Бельгии Давиду Гоффену со счетом 7:5, 7:6 (7:5), 6:3.

«Победа Андрея Рублева стала приятной неожиданностью. Рад, что к нему пришла такая уверенность. Теперь он знает, что может обыгрывать ведущих игроков мира. Завтрашний матч с Надалем будет иметь для Андрея особенное значение. Не важно, выиграет он или проиграет. Рублев будет играть на главном корте против звезды тенниса. Это очень важно для приобретения опыта.

Слышал, что Надаль является кумиром Рублева, но тут симпатии нужно оставить в сторону. Есть задача – выйти и победить. Не нужно выходить на корт, чтобы просто поиграть со своим кумиром. У Андрея есть шансы на победу, а значит, надо получить удовольствие от игры и постараться выиграть.

Главная проблема Рублева – это скорость передвижения по корту. Во вчерашнем матче с Гоффеном было видно, что физической кондиции не хватает против игроков такого уровня. По скорости передвижения соперники его пока превосходят.

Надеюсь, что этот элемент он улучшит вместе со своей командой. Пока это единственный компонент игры, который не позволяет ему быть на лидирующих позициях. Но возраст такой у Рублева, в 19 лет организм только формируется, поэтому все у него впереди», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Напомним, игра состоится завтра, 6 сентября, в рамках четвертьфинала US Open.

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