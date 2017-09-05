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«Зенит» завершил предсезонный сбор в Сербии

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

«Зенит» завершил первый тренировочный сбор перед стартом сезона-2017/18, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

С 15 августа по 5 сентября команда тренировалась в сербском Вршаце. 3 сентября сине-бело-голубые за провели товарищеский матч с белградской «Црвеной Звездой», в котором уступили действующему чемпиону Сербии со счетом 66:69.

5 числа «Зенит» возвращается в Петербург, через три дня подопечные Василия Карасева отправятся на второй сбор в Турцию. В его рамках у «Зенита» запланировано участие в двух товарищеских турнирах Gloria Cup, а также контрольный матч с полуфиналистом чемпионата Турции-2016/17 «Дарушафакой». Сбор в Турции продлится до 25 сентября.

Напомним, в сезоне-2016/17 «Зенит» выиграл бронзовые медали Единой лиги ВТБ, а также дошел до 1/4 финала Еврокубка. 

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