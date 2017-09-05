Павел Колобков: В успехах сборной России на Евробаскете нет ничего удивительного

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не удивлен успешным стартом сборной России на Евробаскете-2017.



«Молодцы. Очень переживаем, очень болеем за наших ребят, тем более что в последние годы результаты были не очень успешными. Очень хорошая командная игра, видна тренерская рука. Да, победы даются с трудом, но это закаляет команду, делает ее сильнее.

Все соперники серьезные, даже бельгийцы. Слабых команд нет, в каждой сборной есть свой лидер, баскетбол развивается. И то, что мы смогли выйти в плей-офф уже после третьего матча, очень приятно, но сюрпризом это назвать сложно.

Хочется, чтобы мы завершили групповой турнир со стопроцентным показателем побед. Наша команда на этом турнире уже приучила нас к тому, что побеждает», – передаёт слова Колобкова ТАСС.