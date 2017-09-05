«Барселона» собирается сохранить Месси за счет подписания Гризманна

Руководство «Барселоны» продолжает вести работу по усилению состава. Об этом сообщает Don Balon.

Согласно источнику, каталонский клуб готов выплатить сумму отступных за форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Отмечается, что таким образом сине-гранатовые хотят убедить Лионеля Месси подписать новое соглашение, который недоволен трансферной политикой клуба.

Гризманн, который этим летом договорился о переходе в «МЮ», может присоединиться к новой команде в январе. Именно тогда истекает срок санкций со стороны ФИФА.

Напомним, «Атлетико» запрещено приглашать новичков до 2018 года. Именно по этой причине футболист «матрасников» не оказался на «Олд Траффорд».

По информации испанских СМИ, сумма отступных за французского нападающего составляет 100 млн евро.

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