Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия69 : 77Латвия
Теннис  Каррено-Буста- : -Шварцман
Футбол  Исландия- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Адмирал
Теннис  Стивенс- : -Севастова
Футбол  Италия- : -Израиль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Трактор» обменял Брюле в «Куньлунь» на Гюнге

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

«Трактор» и «Куньлунь Ред Стар» произвели обмен, в результате которого канадец Жильбер Брюле перешел в китайский клуб, а в обратном направлении проследовал швед Рихард Гюнге.

30-летний Брюле начал четвертый сезон в КХЛ. Ранее он также выступал за «Автомобилист», «Медвешчак» и «Нефтехимик». В 157 матчах он набрал 81 (41+40) очко при показателе полезности «–3» и 224 минутах штрафа. В шести играх стартовавшего чемпионата за «Трактор» Брюле не отметился набранными очками и заработал показатель полезности «–2».

30-летний Гюнге в нынешнем сезоне ни разу не сыграл за «Куньлунь». Ранее он выступал за «Динамо» (Москва), «Лев», «Адмирал» и «Нефтехимик».

Гюнге стал вторым шведом в истории «Трактора» после Линуса Виделля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бойков: Окулов скоро заиграет в НХЛБывший нападающий «Сибири» Александр Бойков поделился мнением о нападающем ЦСКА, воспитанника новосибирского клуба Константина Окулова.Александр Медведев: Перед СКА не стоит задачи пройти сезон без пораженийЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от старта петербургского клуба в КХЛ.Владимир Юрзинов-младший: «Куньлунь» должен попадать в четверку на ВостокеВладимир Юрзинов-младший: «Куньлунь» должен попадать в четверку на ВостокеБывший тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший дал интервью «Советскому спорту».«Если накосячил, Павел Валерьевич подскажет». Как Дацюка чтут в СКА«Если накосячил, Павел Валерьевич подскажет». Как Дацюка чтут в СКАПитерские армейцы – об атмосфере в команде, победе над «Спартаком» и своем капитане Павле Дацюке.Александр Панов пришел на футбол – «Спартак» получил пять. На хоккей – еще пятьАлександр Панов пришел на футбол – «Спартак» получил пять. На хоккей – еще пятьО самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».
Футбол
Президент «Ювентуса» сменил Румменигге на посту главы ассоциации европейских клубов
Хоккей
Александр Медведев: Перед СКА не стоит задачи пройти сезон без поражений
Футбол
Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года
Теннис
Андрей Рублев: То, что я делал раньше, не работало – пришлось поменять команду
все новости
Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Старкалендарьстатистика
Трактор
Тракторкалендарьстатистика
Рихард Гюнге
Рихард Гюнгевсе новости
Жильбер Брюле
Жильбер Брюлевсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости