«Трактор» обменял Брюле в «Куньлунь» на Гюнге
Источник: ХК «Трактор»Комментарии
«Трактор» и «Куньлунь
Ред Стар» произвели обмен, в результате которого канадец Жильбер Брюле перешел
в китайский клуб, а в обратном направлении проследовал швед Рихард Гюнге.
30-летний Брюле начал четвертый сезон в КХЛ. Ранее он также выступал за «Автомобилист», «Медвешчак» и «Нефтехимик». В 157 матчах он набрал 81 (41+40) очко при показателе полезности «–3» и 224 минутах штрафа. В шести играх стартовавшего чемпионата за «Трактор» Брюле не отметился набранными очками и заработал показатель полезности «–2».
30-летний Гюнге в нынешнем сезоне ни разу не сыграл за «Куньлунь». Ранее он выступал за «Динамо» (Москва), «Лев», «Адмирал» и «Нефтехимик».
Гюнге стал вторым шведом в истории «Трактора» после Линуса Виделля.
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