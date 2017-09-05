«Трактор» обменял Брюле в «Куньлунь» на Гюнге

«Трактор» и «Куньлунь Ред Стар» произвели обмен, в результате которого канадец Жильбер Брюле перешел в китайский клуб, а в обратном направлении проследовал швед Рихард Гюнге.

30-летний Брюле начал четвертый сезон в КХЛ. Ранее он также выступал за «Автомобилист», «Медвешчак» и «Нефтехимик». В 157 матчах он набрал 81 (41+40) очко при показателе полезности «–3» и 224 минутах штрафа. В шести играх стартовавшего чемпионата за «Трактор» Брюле не отметился набранными очками и заработал показатель полезности «–2».

30-летний Гюнге в нынешнем сезоне ни разу не сыграл за «Куньлунь». Ранее он выступал за «Динамо» (Москва), «Лев», «Адмирал» и «Нефтехимик».

Гюнге стал вторым шведом в истории «Трактора» после Линуса Виделля.