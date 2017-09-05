Коутиньо может отказаться играть в Лиге чемпионов за «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо до сих пор крайне расстроен тем, что клуб не отпустил его в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, 25-летний бразилец готов пойти на радикальные меры и отказаться от выступления в Лиге чемпионов. Таким образом, Коутиньо рассчитывает, что при переходе в другой клуб в зимнее трансферное окно у него останется возможность сыграть в плей-офф турнира.

Отметим, что «Ливерпуль» заявил полузащитника на групповой этап, где команда сыграет в группе E со «Спартаком», «Севильей» и «Марибором». При этом в клубе понимают, что из-за истории с несостоявшимся трансфером отношение игрока к делу может измениться.