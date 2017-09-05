Коутиньо может отказаться играть в Лиге чемпионов за «Ливерпуль»
Источник: Sport.esКомментарии
Полузащитник «Ливерпуля»
Филиппе Коутиньо до сих пор крайне расстроен тем, что клуб не отпустил его в «Барселону»,
сообщает Sport.es.
По информации источника, 25-летний бразилец готов пойти на радикальные меры и отказаться от выступления в Лиге чемпионов. Таким образом, Коутиньо рассчитывает, что при переходе в другой клуб в зимнее трансферное окно у него останется возможность сыграть в плей-офф турнира.
Отметим, что «Ливерпуль» заявил полузащитника на групповой этап, где команда сыграет в группе E со «Спартаком», «Севильей» и «Марибором». При этом в клубе понимают, что из-за истории с несостоявшимся трансфером отношение игрока к делу может измениться.
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