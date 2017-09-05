Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия69 : 77Латвия
Теннис  Каррено-Буста- : -Шварцман
Футбол  Исландия- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Адмирал
Теннис  Стивенс- : -Севастова
Футбол  Италия- : -Израиль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Сити» и Давид Силва начали переговоры по новому контракту

Источник:  Daily MailКомментарии

Тренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой доволен выступлением испанского хавбека Давида Силвы.

Как сообщает Daily Mail, стороны вступили в переговоры о продлении контракта еще на один сезон. Нынешнее соглашение 31-летнего капитана истекает летом 2019 года.

Напомним, полузащитник выступает за английский клуб с 2010 года. Отметим, что фанаты признали Силву лучшим футболистом «Манчестер Сити» по итогам минувшего сезона.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Это просто смешно». Гиггз высмеял трансферный рынок и назвал фаворитов АПЛ«Это просто смешно». Гиггз высмеял трансферный рынок и назвал фаворитов АПЛБывший капитан «Манчестер Юнайтед» Райн Гиггз – о заявлении своего бывшего партнера, выступлении «красных дьяволов».«Манчестер Сити» заявил Зинченко на матчи премьер-лигиПолузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявлен клубом для участия в матчах АПЛ сезона-2017/18.«Суонси» объявил о возвращении Вилфрида Бони«Суонси» объявил о возвращении Вилфрида БониНападающий «Манчестер Сити» Вилфрид Бони перешел в «Суонси», сообщает официальный сайт валлийского клуба.17-летний полузащитник «Манчестер Сити» перешел в дортмундскую «Боруссию»Полузащитник Джейдон Санчо перешел из «Манчестер Сити» в дортмундскую «Боруссию», сообщает официальный твиттер немецкого клуба.Санчес близок к переходу в «Манчестер Сити» за 65 млн евроКак сообщает Goal, «Манчестер Сити» достиг договоренности с «Арсеналом» по трансферу Алексиса Санчеса.
Футбол
Президент «Ювентуса» сменил Румменигге на посту главы ассоциации европейских клубов
Хоккей
Александр Медведев: Перед СКА не стоит задачи пройти сезон без поражений
Футбол
Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года
Теннис
Андрей Рублев: То, что я делал раньше, не работало – пришлось поменять команду
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Давид Силва
Давид Силвавсе новости