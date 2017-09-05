«Манчестер Сити» и Давид Силва начали переговоры по новому контракту

Тренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой доволен выступлением испанского хавбека Давида Силвы.

Как сообщает Daily Mail, стороны вступили в переговоры о продлении контракта еще на один сезон. Нынешнее соглашение 31-летнего капитана истекает летом 2019 года.

Напомним, полузащитник выступает за английский клуб с 2010 года. Отметим, что фанаты признали Силву лучшим футболистом «Манчестер Сити» по итогам минувшего сезона.