«Манчестер Сити» и Давид Силва начали переговоры по новому контракту
Источник: Daily MailКомментарии
Тренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой доволен выступлением испанского хавбека Давида Силвы.
Как сообщает Daily Mail, стороны вступили в переговоры о продлении контракта еще на один сезон. Нынешнее соглашение 31-летнего капитана истекает летом 2019 года.
Напомним, полузащитник выступает за английский клуб с 2010 года. Отметим, что фанаты признали Силву лучшим футболистом «Манчестер Сити» по итогам минувшего сезона.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически