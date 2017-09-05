Virtus.pro сыграет на EPICENTER CS:GO

Польский коллектив Virtus.pro получил приглашение на турнир EPICENTER CS:GO.



В чемпионате примут участие десять команд, шесть из которых получат инвайты, а оставшиеся два слота будут разыграны между победителями квалификаций, которые пройдут в СНГ, Европе, Китае и Америке. Ранее приглашения получили SK Gaming, Astralis и Gambit Esports.



EPICENTER пройдет с 23 по 29 октября в Санкт-Петербурге. Матчи плей-офф примет спортивный комплекс «Юбилейный». Призовой фонд турнира составит 500 000 долларов.



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