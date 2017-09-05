Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия69 : 77Латвия
Теннис  Каррено-Буста- : -Шварцман
Футбол  Исландия- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Адмирал
Теннис  Стивенс- : -Севастова
Футбол  Италия- : -Израиль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Virtus.pro сыграет на EPICENTER CS:GO

Комментарии

Польский коллектив Virtus.pro получил приглашение на турнир EPICENTER CS:GO.

В чемпионате примут участие десять команд, шесть из которых получат инвайты, а оставшиеся два слота будут разыграны между победителями квалификаций, которые пройдут в СНГ, Европе, Китае и Америке. Ранее приглашения получили SK Gaming, Astralis и Gambit Esports.

EPICENTER пройдет с 23 по 29 октября в Санкт-Петербурге. Матчи плей-офф примет спортивный комплекс «Юбилейный». Призовой фонд турнира составит 500 000 долларов.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Троелс «syndereN» Нильсен собрал новую командуТроелс «syndereN» Нильсен в своем твиттере представил новую команду.Natus Vincere примет участие в закрытой квалификации к SL i-League Invitational S3Организаторы SL i-League Invitational Season 3 назвали список приглашенных команд на закрытые квалификации.«Спартак» распустил состав по CS:GOИгрок Spartak Esports Антон «kibaken» Колесников сообщил, что игроки покинули КСК «Спартак».Роман Дворянкин: Мы пока не получили от Valve информации, сколько очков будет получать команда за майноры и мейджорыГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал, в каких турнирах примет участие команда по Dota 2.Gambit Esports приглашена на EPICENTER CS:GOGambit Esports получила приглашение на турнир EPICENTER по CS:GO.
Футбол
Президент «Ювентуса» сменил Румменигге на посту главы ассоциации европейских клубов
Хоккей
Александр Медведев: Перед СКА не стоит задачи пройти сезон без поражений
Футбол
Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года
Теннис
Андрей Рублев: То, что я делал раньше, не работало – пришлось поменять команду
все новости