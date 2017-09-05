Александр Григорян: Матч с «Рязанью» станет для «Арарата» последним

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян заявил, что матч восьмого тура первенства ПФЛ против «Рязани» станет для его клуба последним.

«Арарат» проведет последний матч в сезоне против «Рязани». Приходите на заключительный матч и все узнаете», – цитирует Григоряна ТАСС.

Напомним, «Арарат» был основан в 2017 году, на данный момент занимает первое место в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России, в семи матчах набрав 17 очков.

Ранее сообщалось, что руководство клуба обратилось с заявлением в правоохранительные органы в отношении бывшего президента команды Валерия Оганесяна в связи со снятием со счета клуба 20 млн рублей.