Александр Медведев: Дацюк и Ковальчук – первые кандидаты на выведение из-под потолка зарплат

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о выводе зарплат форвардов Павла Дацюка и Ильи Ковальчука из-под потолка, установленным КХЛ.

- Думаю, что Дацюк и Ковальчук - первые кандидаты. Но точно мы пока еще не определились. Лига постановила, что из-под потолка можно вывести только двух игроков. Мы подчиняемся ее решению, - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, с сезона-2017/18 клубы КХЛ могут выводить двух игроков из-под потолка зарплат, являющихся кандидатами в сборную России и ранее выступавшими в Национальной хоккейной лиге.

Решение было принято по рекомендации Федерации хоккея России. После совета директоров КХЛ 24 мая было объявлено о введении жесткого потолка зарплат: в сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей, с сезона-2020/21 - 600 млн. В сезоне-2017/18 потолок зарплат составит 900 млн рублей.