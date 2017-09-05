Григорий Дронов: «Адмирал» будет играть на победу против «Металлурга»

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов поделился ожиданиями от матча против «Металлурга».

«Освоился в КХЛ. Немного тяжело далось мне. Но нормально – привык уже. К скоростям, мышлению в игре. Можно сказать, что привык. Здесь все побыстрее – надо быстрее думать, принимать решения. В этом основное отличие от МХЛ.



«Адмирал» — серьезный соперник. Они последний матч проиграли, поэтому выйдут только за победой. У нас настрой такой же. Мы выходим побеждать на каждую игру», — цитирует Дронова официальный сайт клуба.