Григорий Дронов: «Адмирал» будет играть на победу против «Металлурга»
Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии
Защитник «Металлурга» Григорий Дронов поделился ожиданиями от матча против «Металлурга».
«Освоился в КХЛ. Немного тяжело далось мне. Но нормально – привык уже. К
скоростям, мышлению в игре. Можно сказать, что привык. Здесь все побыстрее –
надо быстрее думать, принимать решения. В этом основное отличие от МХЛ.
«Адмирал» — серьезный соперник. Они последний матч проиграли, поэтому выйдут только за победой. У нас настрой такой же. Мы выходим побеждать на каждую игру», — цитирует Дронова официальный сайт клуба.
Матч
Металлург Мг - Адмирал - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Мозякин (Эллисон, Косов), 19:09 (1:0).
Место и дата
05 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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