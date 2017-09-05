Россия проиграла Латвии на Евробаскете
Сборная России
потерпела первое поражение на Евробаскете-2017. В матче четвертого тура
российская команда проиграла Латвии (69:84) в Стамбуле.
Первая половина матча завершилась с преимуществом России в десять очков. Однако после большого перерыва Латвия перевернула игру: в третьей четверти счет сравнялся, а в четвертой – соперник ушел в отрыв.
Самым результативным в составе сборной России стал защитник Алексей Швед, набравший 21 очко.
У Латвии лучшим стал бывший форвард «Зенита» Яннис Тимма. На его счету 22 очка.
После этого матча у России и Латвии стало по семь очков. Отметим, что сборная России досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала.
В заключительном туре 7 сентября Россия сыграет с Великобританией, а Латвия – с Турцией.
Стамбул (Турция)
Евробаскет-2017
Групповой этап
Группа D
4-й тур
Матч
Состав
Россия: Швед (21), Мозгов (16)
Латвия: Тимма (22), Порзингис (11), Смитс (11), Мейерс (10)
Место и дата
05 сентября 14:15, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция