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Россия проиграла Латвии на Евробаскете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России потерпела первое поражение на Евробаскете-2017. В матче четвертого тура российская команда проиграла Латвии (69:84) в Стамбуле.

Первая половина матча завершилась с преимуществом России в десять очков. Однако после большого перерыва Латвия перевернула игру: в третьей четверти счет сравнялся, а в четвертой – соперник ушел в отрыв.

Самым результативным в составе сборной России стал защитник Алексей Швед, набравший 21 очко.

У Латвии лучшим стал бывший форвард «Зенита» Яннис Тимма. На его счету 22 очка.

После этого матча у России и Латвии стало по семь очков. Отметим, что сборная России досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала.

В заключительном туре 7 сентября Россия сыграет с Великобританией, а Латвия – с Турцией.

Стамбул (Турция)

Евробаскет-2017

Групповой этап

Группа D

4-й тур

Матч

Россия - Латвия - 69:84

Состав

Россия: Швед (21), Мозгов (16)

Латвия: Тимма (22), Порзингис (11), Смитс (11), Мейерс (10)

Место и дата

05 сентября 14:15, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция

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