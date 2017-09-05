Валерий Каменский: Уровень КХЛ значительно вырос

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал старт первенства КХЛ.

— Для вас старт регулярного чемпионата КХЛ прошел без неожиданностей или же ожидали иного начала сезона?

— Интересное начало, интересные матчи, - цитирует Каменского «Газета.Ру» - Кто-то выигрывает у лидеров, кто-то проигрывает. Летний хоккей – все полны сил, играют с огромным желанием.

— Вообще, ощущение, что команды в хорошей форме подошли к сезону, играют на высоких скоростях. Или это мы просто соскучились по хоккею?

— По уровню все команды подравнялись, поэтому и хоккей интересный. Вырос уровень хоккея, все матчи упорные. Много молодых ребят, показывающих хороший хоккей. Те же ветераны играют солидно. От этого и такое интересное начало чемпионата.

— СКА и ЦСКА – безальтернативно главные претенденты на Кубок Гагарина?

— Так нельзя говорить, потому что они играют в одной конференции. Команды выглядят и играют солидно, у них солидный подбор игроков, но у нас этот сезон – олимпийский. Многие ребята из СКА и ЦСКА будут задействованы в сборных, поэтому в своем чемпионате будет тоже тяжело.

— А кому из армейцев отдаете предпочтение вы?

— Пока никому. Две сильные команды показывают солидный хоккей. Думаю, он будут улучшаться с продолжением сезона от матча к матчу. Дальше еще интереснее будет.