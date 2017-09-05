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Валерий Каменский: Рядом с Марковым воспитываются молодые игроки

Источник:  Газета.RuКомментарии

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал старт первенства КХЛ.

— Как вам игра вернувшегося в Россию и уже забившего Андрея Маркова?
— Побольше бы таких игроков. Всегда приветствую возвращение таких великих хоккеистов, - приводит слова Каменского «Газета.Ру» - Рядом с ними воспитываются те молодые таланты, которым потом защищать цвета клубов из сборной. Его опыт и профессионализм помогут Казани. Он играет на очень высоком уровне и уже доказал это.

— А как это – играть рядом с таким игроком, как передаются опыт и мастерство?
— Во-первых, он передает своей игрой. Своей подготовкой, поведением на площадке и вне ее. Все это должно подчеркиваться, и молодые ребята должны запоминать. Они обращают на него пристальное внимание и запоминают те советы, которые дает Андрей.

— Кто из игроков главный герой старта? Ковальчук, Доус, Дацюк? Вообще пока выделяются больше те, от кого и ждали. Микс Индрашис из рижского «Динамо» приятное исключение…
— Естественно, приятно, что в отличной форме опытные ребята, как Ковальчук и Дацюк, как молодой Кирилл Капризов. Еще раз отмечу, что это олимпийский год, и нам важно, чтобы все хоккеисты подошли в хорошей форме к Олимпиаде и выиграли ее.

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