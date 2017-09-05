Погос Галстян: Закрытие «Арарата» – не более чем слухи

Экс-тренер «Урала», а ныне тренер московского «Арарата» Погос Галстян в интервью «Советскому спорту» прокомментировал информацию о закрытии московской команды

– Правда, что команда «Арарат» прекращает свое существование?

– Это все слухи. Я слышал, что есть какие-то несогласования наверху. Мне жаль, что если проект закроется, но опять же конкретного ничего нет. Послезавтра мы играем матч.

– Григорян подтвердил информацию об этом, а вы отрицаете…

– Ну это он сказал. А я надеюсь, что проект будет жить дальше.

– В чем причины закрытия клуба, отсутствие денег?

– Нет. Деньги в клубе есть. Нам пока причины не объясняют, надежда на то, что команда будет существовать есть.

Эмоционально команда настроена нормально, все смотря с оптимизмом. Закрыть такой амбициозный проект, я считаю неправильным. Повторюсь, что еще ничего неясно.



– Кто хочет закрыть тогда?

– Понятие не имею. Ходят слухи и не более того. Никакой стопроцентной информации нет. Сегодня у нас была тренировка, игроки были в прекрасном настроении, если бы информация подтвердилась, то футболисты работали бы с другим настроением.

Напомним, «Арарат» был основан в 2017 году, на данный момент занимает первое место в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России, в семи матчах набрав 17 очков.

Ранее сообщалось, что руководство клуба обратилось с заявлением в правоохранительные органы в отношении бывшего президента команды Валерия Оганесяна в связи со снятием со счета клуба 20 млн рублей.