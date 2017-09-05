ФНЛ: Лига осуждает действия болельщиков, проявивших агрессию в отношении органов правопорядка

ФНЛ опубликовала заявление в связи с беспорядками на гостевой трибуне во время матча 11-го тура «Оренбург» – «Крылья Советов».

«В связи с событиями, произошедшими в Оренбурге на матче 11-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу между командами «Оренбург» и «Крылья Советов», Футбольная Национальная Лига считает необходимым прокомментировать сложившуюся ситуацию.

В данный момент Футбольная Национальная Лига ФНЛ тесно сотрудничает с футбольными клубами «Крылья Советов» и «Оренбург», с территориальными органами полиции и управлением Следственного Комитета Российской Федерации по Оренбургской области в целях установления всех обстоятельств, произошедших 02 сентября 2017 года после окончания календарного матча ФОНБЕТ-Первенства России между указанными клубами, в том числе в части определения правомерности действий органов полиции и сотрудников Росгвардии во время осуществления ими своих должностных полномочий при задержании болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов», уличенных в нарушении «Правил поведения зрителей…», утвержденных Постановлением Правительства РФ №1156 от 16.12.2013 года.

ФНЛ считает необходимым отметить, что со стороны ФК «Оренбург» и служб, обеспечивавших безопасность при проведении матча, были организованы максимально комфортные условия для болельщиков гостевой команды как до начала игры, так и на протяжении всего матча.

Поэтому Футбольная Национальная Лига категорически осуждает действия тех болельщиков, которые заведомо имели умысел по нарушению вышеуказанных Правил, в частности, при использовании во время матча пиротехнических средств, и которые проявили агрессию в отношении представителей органов правопорядка при попытке их административного задержания.

Вместе с тем, оценка последующих действий органов правопорядка не входит в компетенцию ФНЛ, а является предметом оценки соответствующих надзорных государственных органов, в адрес которых, в свою очередь, со стороны ФНЛ будут направлены необходимые материалы по указанному матчу», – говорится на официальном сайте лиги.

Отметим, что ранее «Крылья Советов» попросили лигу дать правовую оценку действиям сотрудников МВД в Оренбурге.