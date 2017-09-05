Фредрик «freddieb» Буё присоединился к GODSENT

Natus Vincere примет участие в закрытой квалификации к SL i-League Invitational S3 Организаторы SL i-League Invitational Season 3 назвали список приглашенных команд на закрытые квалификации.

Роман Дворянкин: Мы пока не получили от Valve информации, сколько очков будет получать команда за майноры и мейджоры Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал, в каких турнирах примет участие команда по Dota 2.