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Фредрик «freddieb» Буё присоединился к GODSENT

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GODSENT подписала игрока Epsilon eSports Фредрика «freddieb» Буё.

Буё выступал за Epsilon eSports с марта 2016 года.

Организация начала поиски нового тренера, так как Грэхэм «messioso Питт покинул команду. 

Состав GODSENT:  

Саймон «twist» Элиассон
Йоаким «disco doplan» Гидетун
Андреас «znajder» Линдберг      
Деннис «dennis» Эдман
Фредрик «freddieb» Буё  
Маркус «pronax» Уолстен (замена)  
Якоб «pyth» Моуруярви (замена / EPL)

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