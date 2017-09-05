Фредрик «freddieb» Буё присоединился к GODSENT
GODSENT подписала игрока Epsilon eSports Фредрика «freddieb» Буё.
Буё выступал за Epsilon eSports с марта 2016 года.
Организация начала поиски нового тренера, так как Грэхэм «messioso Питт покинул команду.
Состав GODSENT:
Саймон «twist» Элиассон
Йоаким «disco doplan» Гидетун
Андреас «znajder» Линдберг
Деннис «dennis» Эдман
Фредрик «freddieb» Буё
Маркус «pronax» Уолстен (замена)
Якоб «pyth» Моуруярви (замена / EPL)
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