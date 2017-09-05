«Зенит» – «Уфа». Хозяева приостановили продажу билетов из-за возможного переноса даты матча

Антон Швец: Черчесов оставил о себе приятные впечателения Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился впечатлениями от дебюта в сборной России.

Пока Педро Роша вот уже 17 часов летит в Россию из Бразилии, мы изучаем его социальные сети.

Знакомьтесь, Педро Роша: Дед Мороз, который любит кайпиринью, Иисуса и бульдогов Пока Педро Роша вот уже 17 часов летит в Россию из Бразилии, мы изучаем его социальные сети.