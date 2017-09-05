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«Зенит» – «Уфа». Хозяева приостановили продажу билетов из-за возможного переноса даты матча

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» сообщил о временной приостановке продажи билетов на матч 10-го тура чемпионата России против «Уфы».

Отмечается, что билеты, приобретенные ранее, будут действительны. Изначально встреча должна была состояться 17 сентября. 

Напомним, ближайший матч команда Роберто Манчини проведет 10 сентября в гостях против «Динамо», уфимцы в тот же день примут «Краснодар». 

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