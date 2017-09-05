«Зенит» – «Уфа». Хозяева приостановили продажу билетов из-за возможного переноса даты матча
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
«Зенит» сообщил о временной приостановке продажи билетов на матч 10-го тура чемпионата России против «Уфы».
Отмечается, что билеты, приобретенные ранее, будут действительны. Изначально встреча должна была состояться 17 сентября.
Напомним, ближайший матч команда Роберто Манчини проведет 10 сентября в гостях против «Динамо», уфимцы в тот же день примут «Краснодар».
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