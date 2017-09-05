«Марибор» объявил, что все билеты на матч со «Спартаком» проданы
Источник: ФК «Марибор»Комментарии
Все билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов между словенским «Марибором» и московским «Спартаком» распроданы.
«12 250 билетов проданы! За 8 дней до матч билетов в свободной продаже нет, остались только отдельные партии для болельщиков «Спартака», - сообщает официальный твиттер словенского клуба.
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски ВРТ, Онлайн-трансляция
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