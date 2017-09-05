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«Марибор» объявил, что все билеты на матч со «Спартаком» проданы

Источник:  ФК «Марибор»Комментарии

Все билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов между словенским «Марибором» и московским «Спартаком» распроданы.

«12 250 билетов проданы! За 8 дней до матч билетов в  свободной продаже нет, остались только отдельные партии для болельщиков «Спартака», - сообщает официальный твиттер словенского клуба.

Матч

Марибор - Спартак

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски ВРТ, Онлайн-трансляция

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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