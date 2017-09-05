Владимир Кузюткин: Я стараюсь использовать всех игроков, чтобы они получили опыт

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин подвел итоги матча с Бразилией (1-3) в первом туре Всемирного кубка чемпионов.

«Думаю, счет говорит сам за себя. Третий сет все решил. Если бы мы его выиграли, все было бы более интересно.

В нашем составе много молодежи, и мы должны двигаться вместе с ними вперед в каждом матче. Я не думаю только о шестерке, которая начинает матч. Я думаю обо всех 14 игроках. Приходится трудно, но я стараюсь использовать всех, чтобы дать им опыт», – приводит слова Кузюткина официальный сайт FIVB.

Отметим, что самой результативной в составе сборной России стала Наталия Гончарова, которая принесла команде 16 очков. Во втором туре 6 сентября Россия сыграет с Японией.