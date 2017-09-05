Агент Измайлова: Если «Арарат» закроется, то Марат продолжит карьеру в другом клубе

Агент полузащитника «Арарата» Марата Измайлова Паулу Барбоза прокомментировал информацию о возможном закрытии московского клуба.

«Есть информация, что команда закончит выступление. Но она не подтверждена официально, поэтому нужно смотреть, как будут развиваться события. Если это подтвердится, то Марат, конечно, будет дальше играть в футбол в другой команде. Это же его профессия», - цитирует Барбозу «Р-Спорт».

Напомним, «Арарат» был основан в 2017 году, на данный момент занимает первое место в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России, в семи матчах набрав 17 очков.

Ранее сообщалось, что руководство клуба обратилось с заявлением в правоохранительные органы в отношении бывшего президента команды Валерия Оганесяна в связи со снятием со счета клуба 20 млн рублей.

Погос Галстян: Закрытие «Арарата» не более чем слухи