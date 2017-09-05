Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия69 : 84Латвия
Теннис  Каррено-Буста- : -Шварцман
Футбол  Исландия- : -Украина
Хоккей  Металлург1 : 0Адмирал
Теннис  Стивенс- : -Севастова
Футбол  Италия- : -Израиль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Измайлова: Если «Арарат» закроется, то Марат продолжит карьеру в другом клубе

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Агент полузащитника «Арарата» Марата Измайлова Паулу Барбоза прокомментировал информацию о возможном закрытии московского клуба.

«Есть информация, что команда закончит выступление. Но она не подтверждена официально, поэтому нужно смотреть, как будут развиваться события. Если это подтвердится, то Марат, конечно, будет дальше играть в футбол в другой команде. Это же его профессия», - цитирует Барбозу «Р-Спорт».

Напомним, «Арарат» был основан в 2017 году, на данный момент занимает первое место в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России, в семи матчах набрав 17 очков.

Ранее сообщалось, что руководство клуба обратилось с заявлением в правоохранительные органы в отношении бывшего президента команды Валерия Оганесяна в связи со снятием со счета клуба 20 млн рублей.

Погос Галстян: Закрытие «Арарата» не более чем слухи

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Погос Галстян: Закрытие «Арарата» – не более чем слухиПогос Галстян: Закрытие «Арарата» – не более чем слухиТренер московского «Арарата» Погос Галстян в интервью «Советскому спорту» прокомментировал информацию о закрытии московской командыАлександр Григорян: Матч с «Рязанью» станет для «Арарата» последнимГлавный тренер «Арарата» Александр Григорян заявил, что матч восьмого тура первенства ПФЛ против «Рязани» станет для его клуба последним.Марат Быстров: Не думал, что вернусь в футбол, я собирался в МЧСМарат Быстров: Не думал, что вернусь в футбол, я собирался в МЧСЭксклюзивное интервью защитника «Тамбова» Марата Быстрова «Советскому спорту» про армию, футбол и съемки в кино.«Амкар» сообщил о возвращении ЕвсееваТренерский штаб «Амкара» пополнил Вадим Евсеев, уже работавший в Перми в 2015-2016 годах, сообщается на официальном сайте клуба.Валерий Оганесян: Как я мог украсть 20 млн рублей сам у себя?Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян прокомментировал заявление столичного клуба об исчезновении со счета 20 млн рублей.
Футбол
«Барселона» собирается сохранить Месси за счет подписания Гризманна
Теннис
Евгений Кафельников: У Рублева есть все шансы победить Надаля
Теннис
Александр Медведев: Шарапова есть в планах St.Petersburg Open
Футбол
Президент «Ювентуса» сменил Румменигге на посту главы ассоциации европейских клубов
все новости
Арарат
Арараткалендарьстатистика
Марат Измайлов
Марат Измайловвсе новости
Россия. ПФЛ
Россия. ПФЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости