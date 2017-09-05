Татьяна Кошелева: Мы не ожидали такого результата в матче с Бразилией
Источник: FIVBКомментарии
Доигровщица сборной
России Татьяна Кошелева прокомментировала матч первого тура Всемирного кубка
чемпионов с Бразилией (1-3).
«Мы не ожидали такого результата сегодня, – приводит слова Кошелевой официальный сайт FIVB. – У нас были хорошие розыгрыши и хорошие сеты, но в итоге выиграла Бразилия. В следующих матчах нам нужно быть более внимательными».
Отметим, что самой результативной в составе сборной России стала Наталия Гончарова, которая принесла команде 16 очков. А Кошелева набрала 15 очков.
Во втором туре 6 сентября Россия сыграет в Токио с Японией.
После этого команды переедут в Нагою. Там у России запланированы матчи с США, Китаем и Южной Кореей.
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