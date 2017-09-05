Шамиль Газизов: «Зенит» не обращался в «Уфу» по поводу переноса матча
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Директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о возможности переноса матча 10-го тура РФПЛ межу
башкирской командой и «Зенитом».
– Если «Зенит» попросит нас о переносе даты
матча, то мы его рассмотрим. Мы всегда готовы рассмотреть пожелания партнеров.
Но к нам пока по этому вопросу никто не обращался, – приводит слова Газизова ТАСС.
Напомним, игра должна была пройти 17 сентября в Петербурге. «Зенит»
открыл продажу билетов на матч, но затем закрыл ее, сообщив о возможном
переносе встречи.
Петербургский клуб с 20 очками после восьми туров
возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, «Уфа» с 10 баллами идет на восьмом месте.
17 сентября в Петербурге также состоится матч между «Тосно» и «Спартаком». Ранее встреча была запланирована на 16 сентября. Матч перенесли на день позже из-за участия красно-белых в Лиге чемпионов.
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