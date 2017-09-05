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Ан и Елистратов вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира

Источник:  ТАССКомментарии

Стал известен состав женской и мужской сборных России по шорт-треку на стартовые этапы Кубка мира, сообщает ТАСС. В состав команды вошли три олимпийских чемпиона: Виктор Ан Семен Елистратов и Владимир Григорьев.

«В состав мужской команды вошли Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, Артем Козлов.

В составе женской сборной выступят Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Татьяна Бородулина, Евгения Захарова и Юлия Шишкина», – сообщила начальник команды Анна Максименко.

Первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет в Будапеште с 28 сентября по 1 октября. Второй этап запланирован с 5 по 8 октября Дордрехте (Голландия).

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