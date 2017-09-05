Антон Швец: Черчесов оставил о себе приятные впечателения

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился впечатлениями от дебюта в сборной России.

«Думаю, любой игрок мечтает попасть в национальную сборную, но, если честно, я об этом даже не думал. Только был сконцентрирован на играх за клуб и не ожидал, что так быстро это произойдет. Рад, что это произошло. Будем работать дальше и, думаю, все будет хорошо.

Атмосфера понятное дело другая. Тем более я в первый раз попал в сборную. Мне все понравилось, все на высшем уровне.

Я лично никого не знал, а так слышал обо всех игроках, потому что играем в одном чемпионате. Со всеми познакомился, обстановка была хорошая.

Черчесов поздравил всех с победой. Сказал, чтобы продолжали работать и что у всех есть шанс попасть еще раз в сборную. Станислав Саламович пожелал нам удачи.

Приятные впечатления о себе оставил. Конечно, у него на первом месте дисциплина, строгий, где надо. На самом деле хороший тренер, мне понравилось.

Я вышел на 15 минут. Думаю, нормально отработал, сделал все, что смог, старался. Были незабываемые эмоции. Очень рад, что дебютировал за сборную», — цитирует Швеца официальный сайт «Ахмата».