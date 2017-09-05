«Зенит» попросил перенести матч с «Уфой» на 18 сентября

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, на какую дату петербургский клуб хочет перенести встречу 10-го тура РФПЛ против «Уфы».

– Попросили РФПЛ перенести встречу на 18-е число, ждем ответа, – приводит слова Фурсенко «Р-Спорт».

Напомним, игра должна была пройти 17 сентября в Петербурге. «Зенит» открыл продажу билетов на матч, но затем закрыл ее, сообщив о возможном переносе встречи.

Петербургский клуб с 20 очками после восьми туров возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, «Уфа» с 10 баллами идет на восьмом месте.

17 сентября в Петербурге также состоится матч между «Тосно» и «Спартаком». Ранее встреча была запланирована на 16 сентября. Матч перенесли на день позже из-за участия красно-белых в Лиге чемпионов.



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