«Спартак» мог отказать «Зениту» в переносе матча 18-го тура

Матч 18-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» мог пройти на «Открытие Арене» 26 ноября, как было запланировано изначально.

По информации «Спорт день за днем», «Спартак» мог отказать лидерам чемпионата в переносе игры на один день, так как в данном вопросе РФПЛ в данном вопросе отдает предпочтение тем, кто играет в Лиге чемпионов. Но действующие чемпионы решили пойти навстречу «Зениту», и матч пройдет 27 ноября.

Напомним, 21 ноября «Спартак» проведет в Лиге чемпионов домашний матч с «Марибором», а 23 ноября «Зенит» встретится в «Вардаром» в Лиге Европы.

Добавим, что во вторник РФПЛ объявила также о переносе матча десятого тура «Спартак» – «Тосно» с 16 на 17 сентября.