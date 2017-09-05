Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия69 : 84Латвия
Теннис  Каррено-Буста0:0Шварцман
Футбол  Исландия- : -Украина
Хоккей  Металлург4 : 2Адмирал
Теннис  Стивенс- : -Севастова
Футбол  Италия- : -Израиль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» мог отказать «Зениту» в переносе матча 18-го тура

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Матч 18-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» мог пройти на «Открытие Арене» 26 ноября, как было запланировано изначально.

По информации «Спорт день за днем», «Спартак» мог отказать лидерам чемпионата в переносе игры на один день, так как в данном вопросе РФПЛ в данном вопросе отдает предпочтение тем, кто играет в Лиге чемпионов. Но действующие чемпионы решили пойти навстречу «Зениту», и матч пройдет 27 ноября.

Напомним, 21 ноября «Спартак» проведет в Лиге чемпионов домашний матч с «Марибором», а 23 ноября «Зенит» встретится в «Вардаром» в Лиге Европы.

Добавим, что во вторник РФПЛ объявила также о переносе матча десятого тура «Спартак» – «Тосно» с 16 на 17 сентября.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кокорин – самый эффективный: символическая сборная старта сезона в РФПЛКокорин – самый эффективный: символическая сборная старта сезона в РФПЛ«Советский спорт» определяет символическую сборную стартового отрезка чемпионата России.«Зенит» попросил перенести матч с «Уфой» на 18 сентябряПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, на какую дату петербургский клуб хочет перенести встречу 10-го тура РФПЛ против «Уфы».Антон Швец: Черчесов оставил о себе приятные впечателенияПолузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился впечатлениями от дебюта в сборной России.Шамиль Газизов: «Зенит» не обращался в «Уфу» по поводу переноса матчаГенеральный Директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о возможности переноса матча 9-го тура РФПЛ межу башкирской командой и «Зенитом».«Марибор» объявил, что все билеты на матч со «Спартаком» проданыВсе билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов между словенским «Марибором» и московским «Спартаком» распроданы.
Футбол
Александр Григорян: Матч с «Рязанью» станет для «Арарата» последним
Футбол
Коутиньо может отказаться играть в Лиге чемпионов за «Ливерпуль»
Футбол
«Барселона» собирается сохранить Месси за счет подписания Гризманна
Теннис
Евгений Кафельников: У Рублева есть все шансы победить Надаля
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости