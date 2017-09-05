«Порше» может вернуться в Формулу-1 в качестве поставщика двигателей

«Порше» подтвердил заинтересованность в своем возвращении в Формулу-1 в 2021 году в качестве поставщика двигателей.

Представители немецкого производителя принимают активное участие в обсуждении регламента на моторы, который начнет действовать с 2021 года. Сообщается, что в «Порше» довольны тем, что Формула-1 двигается в сторону более бюджетных и простых технологий.

«Формула-1 может стать одним из приоритетных направлений, – сказал финансовый директор «Порше» Лутц Мешке в комментарии Autosport.com. – Как вы знаете, в данный момент Формула Е является очень важным направлением для нас.

Что касается возвращения в Формулу-1, то об этом всегда нужно думать. Кроме того, я считаю, что мы вовлечены в перспективные переговоры относительно новых двигателей».