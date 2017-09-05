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Борис Майоров: А мне нравится, как играют минчане. Пусть канадский тренер продолжает с ними работать

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал неудачный старт минского «Динамо» в чемпионате КХЛ.

- В КХЛ уже говорят об отставке Горди Дуайера? А я скажу - пусть канадец работает в Минске дальше, - заявил Борис Майоров. - Потому что я вижу, к чему он стремится. И чего хочет добиться от своей команды. Это большой объем катания, постоянный прессинг, помеха сопернику. Очень активная и боевая игра у минчан. При этом они действуют без удалений и хамства. «Динамо» играет агрессивно, а не грубо. И мне даже не по себе немного от того, что они при этом так мало забивают. Не заслуживает эта команда того, чтоб быть на последнем месте. Уверен, что успех к ней еще придет.

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