ПФЛ не получала документы о прекращении существования «Арарата»

Президент ПФЛ Андрей Соколов заявил, что руководство лиги не получало официальных документов о прекращении существования московского «Арарата».



«Я могу сказать одно: никаких официальных обращений по поводу своего будущего в лигу не поступало. Да, есть внутриорганизационная проблема, связанная с тем, что Валерий Оганесян, который в одном лице является учредителем и руководителем, сейчас отсутствует. При желании, если все правильно организационно выстроить, то все можно сделать, что могу сказать», - цитирует Соколова «Р-Спорт».