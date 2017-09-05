Сергей Тетюхин: Приятно, что новое поколение начинает с большой победы

Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин прокомментировал победу сборной России на чемпионате Европы.

— Вы провели славную карьеру в сборной России, но чемпионом Европы с ней не стали. С какими чувствами смотрели финал с Германией?

— С огромным желанием того, чтобы наши ребята вернули себе звание лучшей команды континента, - цитирует Тетюхина RT - Я очень переживал, но при этом был уверен в победе. Болельщики наверняка надеялись на то, что встреча сложится проще, а немцы не окажут сопротивления. Но, к сожалению, а может быть, и к счастью, мы увидели драматичный финал со счастливым концом. Обе команды устроили настоящее представление в хорошем смысле этого слова. Мне очень приятно, что новое поколение начинает с большой победы. Входить в новый олимпийский цикл с такого успеха очень важно для сборной России.

— Вы были удивлены тому, как сопротивлялись немцы в финале?

— Я был приятно удивлен, хотя некоторых волейболистов сборной Германии хорошо знаю, я с ними провел не один сезон, имею представление об их возможностях. Немцы преподали нашей команде небольшой урок. За весь турнир только игра с Германией получилась равной.

— Что скажете об уровне турнира в целом?

— Не стоит принижать заслуги ребят. Возможно, уровень европейского волейбола снизился, но это можно связать с тем, что сейчас начинается новый олимпийский цикл. Многие сборные омолаживаются, тренеры дают отдохнуть лидерам. Обычно всегда идёт спад после Игр. В России же соблюден идеальный баланс опыта и молодости. Скорее всего, Бразилия и США тоже переживают перемены и демонстрируют сейчас не самый высокий уровень.

— Поражение сборной России в финале разочаровало бы сильно?

— Пожалуй. Такое могло произойти в том случае, если бы команда сыграла спустя рукава. Трудности возникали тогда, когда немцы прибавляли. Они в решающем матче продемонстрировали феноменальный уровень игры. У нас получалось далеко не все, потому что соперник не позволял доминировать. Пятая партия шла, как говорится, кость в кость. Тай-брейк показал истинное лицо нашего коллектива. Ребята не рассыпались при счёте 2:5, а собрались и доказали, что являются бойцами.