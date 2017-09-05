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Сергей Тетюхин: Шляпников дал в сборной результат

Источник:  RT на русскомКомментарии

Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин поделился мнением о работе Сергея Шляпникова в мужской сборной России по волейболу.

 - Как оцените дебютный сезон главного тренера Сергея Шляпникова у руля сборной?
— Он достиг главной цели. Результат — лакмусовая бумажка в спорте, - цитирует Тетюхина RT -  У национальной команды он есть. Всем скептикам и критикам необходимо пересмотреть отношение к нему и к его работе.

— У вас не было тревоги в момент назначения Шляпникова, ведь он не имел опыта работы с главной сборной, хоть и руководил командами других возрастов?
— Я переживал по поводу того, как ему удастся наладить контакт с более опытными игроками. Это не всегда просто. Но сомнений в том, что ему по силам справиться со своей задачей, не было. Через Шляпникова прошли волейболисты всех возрастов. Он воспитал многих и знает ребят, как облупленных. Это и побудило его стать главным тренером сборной России. Каждый знает свое место на площадке, свою роль и обязанности.

— Андрей Воронков предыдущий олимпийский цикл начал с победы на чемпионате Европы, но так и не доработал до конца, и к Олимпиаде сборную вновь экстренно принимал Владимир Алекно. Каких ошибок не должен повторять Шляпнкиов, чтобы довести эту команду до Токио?
— Мне тяжело найти причину неудач Воронкова. Серьезных ошибок им допущено не было.

— Вам кажется, что не стоило его увольнять?
— Все зависело от результата. Воронков его не дал, поэтому его и уволили. Когда успехов нет, то тренеров меняют.

Напомним, сборная России завоевала золотые медали на чемпионате Европы, переиграв в финальном матче команду Германии со счетом 3:0.   

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