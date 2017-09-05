Сергей Тетюхин: Шляпников дал в сборной результат
Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин поделился мнением о работе Сергея Шляпникова в мужской сборной России по волейболу.
- Как оцените дебютный сезон главного тренера Сергея
Шляпникова у руля сборной?
— Он достиг главной цели. Результат — лакмусовая бумажка в спорте, - цитирует Тетюхина RT - У национальной команды он есть. Всем скептикам и критикам необходимо пересмотреть отношение к нему и к его работе.
— У вас не было тревоги в момент назначения Шляпникова, ведь
он не имел опыта работы с главной сборной, хоть и руководил командами
других возрастов?
— Я переживал по поводу того, как ему удастся наладить контакт с более опытными игроками. Это не всегда просто. Но сомнений в том, что ему по силам справиться со своей задачей, не было. Через Шляпникова прошли волейболисты всех возрастов. Он воспитал многих и знает ребят, как облупленных. Это и побудило его стать главным тренером сборной России. Каждый знает свое место на площадке, свою роль и обязанности.
— Андрей Воронков предыдущий олимпийский цикл начал с победы
на чемпионате Европы, но так и не доработал до конца, и к Олимпиаде сборную
вновь экстренно принимал Владимир Алекно. Каких ошибок не должен повторять
Шляпнкиов, чтобы довести эту команду до Токио?
— Мне тяжело найти причину неудач Воронкова. Серьезных ошибок им допущено не было.
— Вам кажется, что не стоило его увольнять?
— Все зависело от результата. Воронков его не дал, поэтому его и уволили. Когда успехов нет, то тренеров меняют.
Напомним, сборная России завоевала золотые медали на чемпионате Европы, переиграв в финальном матче команду Германии со счетом 3:0.