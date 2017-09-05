Эдер помог «Локомотиву» разгромить «Анкаран»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Московский «Локомотив» в контрольном матче разгромил словенский «Анкаран» со счетом 4:1.
Железнодорожники открыли счет уже на 20-й минуте, забил Аршак Корян. Через семь минут свой первый мяч в футболке «Локомотива» провел новичок Эдер, а в концовке тайма отличился Мануэл Фернандеш.
В дебюте второй половины словенцы сумели провести гол в ворота красно-зеленых, а на 76-й минуте окончательный счет установил Иван Галанин.
Напомним, в ближайшем туре РФПЛ «Локомотив» сыграет 10 сентября против «Ахмата» в Грозном.
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