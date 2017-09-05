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Анонсирован состав новой команды Питера «ppd» Дагера

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Людвиг «zai» Уолберг в своем твиттере представил состав новой команды Питера «ppd» Дагера.

В состав команды вошли Питер «ppd» Дагер, Людвиг «zai» Уолберг, Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль, Расмус «MiSeRy» Филипсен и Квин «CC&C» Каллахан. Названия у коллектива пока нет.

Zai ранее выступал за Evil Geniuses, а ppd занимал должность исполнительного директора организации. Pajkatt играл в Natus Vincere, MiSeRy числился игроком Planet Odd, а CC&C представлял Team Freedom. 

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