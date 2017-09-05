Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия69 : 84Латвия
Хоккей  ЦСКА4 : 0Югра
Футбол  Исландия- : -Украина
Теннис  Каррено-Буста6:4, 4:4Шварцман
Теннис  Стивенс- : -Севастова
Футбол  Италия- : -Израиль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Металлург» на своем льду переиграл «Адмирал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Магнитогорский «Металлург» на родном льду переиграл «Адмирал» со счетом 4:2.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Сергей Мозякин, еще по шайбе забили Оскар Осала и Ян Коварж. В составе дальневосточной команды отличились Виктор Александров и Павел Махановский.

Матч

Металлург Мг - Адмирал - 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Голы:

Мозякин (Эллисон, Косов), 19:09 (1:0). Мозякин (Эллисон, Косов), 20:42 (2:0). Александров (Бутузов), 21:52 (2:1). Коварж (Мозякин), 26:31 (3:1). Махановский (Александров, Блум), 31:53 (3:2). Осала (Эллисон, Филиппи), 39:37 (4:2).

Место и дата

05 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Трактор» на своем льду оказался сильнее «Амура» в серии буллитовЧелябинский «Трактор» на домашней арене переиграл хабаровский «Амур» в серии буллитов, матч завершился со счетом 5:4.«Салават Юлаев» на своей площадке уступил «Барысу»Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от казахстанского «Барыса» со счетом 3:5.Борис Майоров: А кому СКА в КХЛ проигрывать? У питерского клуба уровень сборнойБорис Майоров: А кому СКА в КХЛ проигрывать? У питерского клуба уровень сборнойДвукратный олимпийский чемпион объясняет, почем именно СКА сейчас идет по чемпионату КХЛ без единого поражения.Борис Майоров: А мне нравится, как играют минчане. Пусть канадский тренер продолжает с ними работатьДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал неудачный старт минского «Динамо» в чемпионате КХЛ.Валерий Каменский: Рядом с Марковым воспитываются молодые игроки— Как вам игра вернувшегося в Россию и уже забившего Андрея Маркова?
Футбол
ПФЛ не получала документы о прекращении существования «Арарата»
Футбол
«Спартак» мог отказать «Зениту» в переносе матча 18-го тура
Футбол
ФНЛ: Лига осуждает действия болельщиков, проявивших агрессию в отношении органов правопорядка
Футбол
Погос Галстян: Закрытие «Арарата» – не более чем слухи
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Адмирал
Адмиралкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости