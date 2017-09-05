«Металлург» на своем льду переиграл «Адмирал»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Магнитогорский «Металлург» на родном льду переиграл «Адмирал» со счетом 4:2.
В составе хозяев дублем отметился нападающий Сергей Мозякин, еще по шайбе забили Оскар Осала и Ян Коварж. В составе дальневосточной команды отличились Виктор Александров и Павел Махановский.
Матч
Металлург Мг - Адмирал - 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)
Голы:
Мозякин (Эллисон, Косов), 19:09 (1:0). Мозякин (Эллисон, Косов), 20:42 (2:0). Александров (Бутузов), 21:52 (2:1). Коварж (Мозякин), 26:31 (3:1). Махановский (Александров, Блум), 31:53 (3:2). Осала (Эллисон, Филиппи), 39:37 (4:2).
Место и дата
05 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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