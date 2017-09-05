«Салават Юлаев» на своей площадке уступил «Барысу»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от казахстанского «Барыса» со счетом 3:5.

Уже на десятой минуте матча уфимцы уступали со счетом 0:2, в составе гостей отличились Найджел Доус и Владимир Маркелов. Затем «Салават» смог отыграться и даже выйти вперед, забивали Йоонас Кемппайнен, Артем Федоров и Теэму Хартикайнен. Однако на последней минуте «Барыс» забил трижды, усилиями все того же Доуса, оформившего хет-трик, и Мартина Сен-Пьера.