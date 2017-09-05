«Салават Юлаев» на своей площадке уступил «Барысу»
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от казахстанского «Барыса» со счетом 3:5.
Уже на десятой минуте матча уфимцы уступали со счетом 0:2, в составе гостей отличились Найджел Доус и Владимир Маркелов. Затем «Салават» смог отыграться и даже выйти вперед, забивали Йоонас Кемппайнен, Артем Федоров и Теэму Хартикайнен. Однако на последней минуте «Барыс» забил трижды, усилиями все того же Доуса, оформившего хет-трик, и Мартина Сен-Пьера.
Матч
Салават Юлаев - Барыс - 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)
Голы:
Доус (Вей), 8:17 (0:1). Маркелов (Семёнов), 9:01 (0:2). Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен), 26:22 (1:2). Фёдоров (Кокарев, Зубов), 27:02 (2:2). Хартикайнен (Умарк), 50:25 (3:2). Доус (Даллмэн, Диц), 59:06 (3:3). Сен-Пьер (Мельников), 59:37 (3:4). Доус (Вей), 59:52 (3:5).
Место и дата
05 сентября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция