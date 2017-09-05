«Трактор» на своем льду оказался сильнее «Амура» в серии буллитов
Челябинский «Трактор» на домашней арене переиграл хабаровский «Амур» в серии буллитов, матч завершился со счетом 5:4.
В составе хозяев голами отметились Игорь Полыгалов, Александр Рыбаков и Пол Щехура, сделавший дубль. В составе гостей шайбы провели Олег Ли, Богдан Потехин и дважды Вячеслав Литовченко. Победный бросок в серии буллитов на счету Ника Бэйлена.
Матч
Трактор - Амур - 5:4 Б. (1:1, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Щехура (Бэйлен, Виделль), 13:57 (1:0). Литовченко (Ли, Бывальцев), 18:34 (1:1). Потехин (T. Zohorna), 20:47 (1:2). Ли (Бывальцев), 22:28 (1:3). Полыгалов (Кручинин), 28:27 (2:3). Щехура (Виделль), 30:03 (3:3). Рыбаков (Бородкин), 31:03 (4:3). Литовченко (Бывальцев), 47:08 (4:4).
Победный буллит:
Бэйлен - 5:4.
Место и дата
05 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция