Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия69 : 84Латвия
Хоккей  ЦСКА4 : 0Югра
Футбол  Исландия- : -Украина
Теннис  Каррено-Буста6:4, 4:4Шварцман
Теннис  Стивенс- : -Севастова
Футбол  Италия- : -Израиль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Трактор» на своем льду оказался сильнее «Амура» в серии буллитов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Челябинский «Трактор» на домашней арене переиграл хабаровский «Амур» в серии буллитов, матч завершился со счетом 5:4.

В составе хозяев голами отметились Игорь Полыгалов, Александр Рыбаков и Пол Щехура, сделавший дубль. В составе гостей шайбы провели Олег Ли, Богдан Потехин и дважды Вячеслав Литовченко. Победный бросок в серии буллитов на счету Ника Бэйлена.

Матч

Трактор - Амур - 5:4 Б. (1:1, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Щехура (Бэйлен, Виделль), 13:57 (1:0). Литовченко (Ли, Бывальцев), 18:34 (1:1). Потехин (T. Zohorna), 20:47 (1:2). Ли (Бывальцев), 22:28 (1:3). Полыгалов (Кручинин), 28:27 (2:3). Щехура (Виделль), 30:03 (3:3). Рыбаков (Бородкин), 31:03 (4:3). Литовченко (Бывальцев), 47:08 (4:4).

Победный буллит:

Бэйлен - 5:4.

Место и дата

05 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Салават Юлаев» на своей площадке уступил «Барысу»Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от казахстанского «Барыса» со счетом 3:5.«Металлург» на своем льду переиграл «Адмирал»Магнитогорский «Металлург» на родном льду переиграл «Адмирал» со счетом 4:2.Борис Майоров: А кому СКА в КХЛ проигрывать? У питерского клуба уровень сборнойБорис Майоров: А кому СКА в КХЛ проигрывать? У питерского клуба уровень сборнойДвукратный олимпийский чемпион объясняет, почем именно СКА сейчас идет по чемпионату КХЛ без единого поражения.Борис Майоров: А мне нравится, как играют минчане. Пусть канадский тренер продолжает с ними работатьДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал неудачный старт минского «Динамо» в чемпионате КХЛ.Валерий Каменский: Рядом с Марковым воспитываются молодые игроки— Как вам игра вернувшегося в Россию и уже забившего Андрея Маркова?
Футбол
ПФЛ не получала документы о прекращении существования «Арарата»
Футбол
«Спартак» мог отказать «Зениту» в переносе матча 18-го тура
Футбол
ФНЛ: Лига осуждает действия болельщиков, проявивших агрессию в отношении органов правопорядка
Футбол
Погос Галстян: Закрытие «Арарата» – не более чем слухи
все новости
Амур
Амуркалендарьстатистика
Трактор
Тракторкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости