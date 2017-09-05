Узбекистан сыграл вничью с Южной Кореей в отборе ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Узбекистан в матче отборочного цикла чемпионата мира на своем поле сыграл вничью с Южной Кореей.
Встреча проходила с большим преимуществом хозяев поля, в частности хорошие моменты не реализовали Хайдаров и Шукуров. В составе гостей несколько неплохих эпизодов не смогли использовать Хван Чан и Ким Мин.
После десяти сыгранных матчей Южная Корея набрала пятнадцать очков, заняла второе место и завоевала путевку на чемпионат мира, а Узбекистан остался на четвертой строчке, набрав тринадцать очков.
Матч
Узбекистан - Южная Корея - 0:0
Место и дата
05 сентября 18:00, , Онлайн-трансляция
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