Узбекистан сыграл вничью с Южной Кореей в отборе ЧМ-2018

Узбекистан в матче отборочного цикла чемпионата мира на своем поле сыграл вничью с Южной Кореей.

Встреча проходила с большим преимуществом хозяев поля, в частности хорошие моменты не реализовали Хайдаров и Шукуров. В составе гостей несколько неплохих эпизодов не смогли использовать Хван Чан и Ким Мин.

После десяти сыгранных матчей Южная Корея набрала пятнадцать очков, заняла второе место и завоевала путевку на чемпионат мира, а Узбекистан остался на четвертой строчке, набрав тринадцать очков.