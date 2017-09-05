Сборная Ирана не смогла обыграть команду Сирии, Азмун оформил дубль
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче азиатской квалификации чемпионата мира-2018 сборная
Ирана сыграла вничью с командой Сирии (2:2).
В составе иранцев дубль оформил Сердар Азмун, а у сирийцев
отличились Тамер Хадж и Умар ас-Сума.
Иран с 22 очками лидирует в турнирной таблице, а Сирия расположилась на третьей строчке, имея в активе 13 очков.
Таким образом, Иран обеспечил себе выход на ЧМ-2018, а Сирия сыграет в стыковом матче.
Матч
Место и дата
05 сентября 18:00, , Онлайн-трансляция
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