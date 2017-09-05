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Сборная Ирана не смогла обыграть команду Сирии, Азмун оформил дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче азиатской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Ирана сыграла вничью с командой Сирии (2:2).

В составе иранцев дубль оформил Сердар Азмун, а у сирийцев отличились Тамер Хадж и Умар ас-Сума.

Иран с 22 очками лидирует в турнирной таблице, а Сирия расположилась на третьей строчке, имея в активе 13 очков.

Таким образом, Иран обеспечил себе выход на ЧМ-2018, а Сирия сыграет в стыковом матче.

Матч

Иран - Сирия - 2:2 (0:0)

Место и дата

05 сентября 18:00, , Онлайн-трансляция

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