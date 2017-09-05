Россия уступила Литве, «Локомотив» обыграл «Анкаран», «Арарат» может прекратить свое существование. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.
1. Сборная России уступила Литве на чемпионате Европы по баскетболу
2. «Локомотив» в товарищеском матче разгромил «Анкаран»
3. Московский «Арарат» может прекратить свое существование.
4. Диего Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года
5. РФПЛ изменила дату и время матча «Спартак» - «Зенит»
Текст дня: Символическая сборная старта сезона в РФПЛ от Евгения Ломоносова
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