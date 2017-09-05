Россия уступила Литве, «Локомотив» обыграл «Анкаран», «Арарат» может прекратить свое существование. Главные новости дня

Латвия без Порзингиса сильнее России без Шведа. Главные выводы о матче Сборная России потерпела первое поражение на ЧЕ-2017 – от сборной Латвии.

Аттракцион невиданной щедрости. Зачем «Спартак» помогает «Зениту» победить себя? «Спартак» согласился перенести матч очный матч с «Зенитом» на один день, чтобы дать сопернику на один день больше для отдыха.