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Россия уступила Литве, «Локомотив» обыграл «Анкаран», «Арарат» может прекратить свое существование. Главные новости дня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Сборная России уступила Литве на чемпионате Европы по баскетболу

2. «Локомотив» в товарищеском матче разгромил «Анкаран»

3. Московский «Арарат» может прекратить свое существование.

4. Диего Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года

5. РФПЛ изменила дату и время матча «Спартак» - «Зенит»

Текст дня: Символическая сборная старта сезона в РФПЛ от Евгения Ломоносова

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