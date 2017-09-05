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«Локомотив» заявил на Лигу Европы 33 игрока

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Московский «Локомотив» объявил имена футболистов, которые смогут принять участие в матчах группового этапа Лиги Европы.

Железнодорожники внесли в заявку 33 человека, в том числе португальского новичка Эдера, перешедшего на правах аренды из «Лилля», а также травмированных Ведрана Чорлуку и Ари.

Вратари: Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.
Защитники: Неманья Пейчинович, Ведран Чорлука, Борис Ротенберг-младший, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тимофей Маргасов, Иван Лапшов, Александр Вульфов.
Полузащитники: Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Алан Касаев, Аршак Корян, Тарас Михалик, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Роман Тугарев, Даниил Куликов, Дельвин Ндинга, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Мацей Рыбус, Михаил Лысов.
Нападающие: Ари, Эдер, Артем Галаджан.

Напомним, по итогам жеребьевки «Локомотив» в Лиге Европы сыграет с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Злином».

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