Юрий Семин: Отмечу хорошие связки Эдера с Фернандешем и Денисовым

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги контрольного матча с «Анкараном» (4:1) на сборе в Австрии.

– Закончили сборы хорошим матчем. Важно, что обошлось без травм, – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива». – Футболисты выполнили требуемый объем работы. Нагрузку получили ребята, у которых было не так много игрового времени. Ну а мы получили информацию, кто и в каком состоянии находится. В целом, я доволен сбором. Теперь нас ждут регулярные матчи и восстановительные занятия.

– Как вам дебют Эдера?

– В первом тайме отмечу хорошие связки Эдера с Фернандешем и Денисовым. Во втором Эдер немного подсел физически. С другой стороны, игра поменялась и потому, что счет был уже крупный.